NASDAQ Composite Index-Wert Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Alphabet C (ex Google)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.07.2019 wurden Alphabet C (ex Google)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Alphabet C (ex Google)-Papiers betrug an diesem Tag 57,32 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,447 Alphabet C (ex Google)-Anteilen. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 17.07.2024 3 186,17 USD wert, da der Schlussstand 182,62 USD betrug. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 186,17 USD entspricht einer Performance von +218,62 Prozent.

Alphabet C (ex Google) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,29 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at