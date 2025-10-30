NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Americas Car-Mart-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Americas Car-Mart-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Americas Car-Mart-Papier investiert hätte, hätte er nun 145,497 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Americas Car-Mart-Papiers auf 22,63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 292,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 67,07 Prozent.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 186,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at