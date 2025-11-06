NASDAQ Composite Index-Wert Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte eine Americas Car-Mart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Americas Car-Mart-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Americas Car-Mart-Papier an diesem Tag 91,14 USD wert. Bei einem Americas Car-Mart-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,097 Americas Car-Mart-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.11.2025 23,82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,71 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 76,18 Prozent.

Der Americas Car-Mart-Wert an der Börse wurde auf 176,78 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at