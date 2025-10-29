AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Investment im Blick
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades AngioDynamics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AngioDynamics-Papier bei 13,49 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,413 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 91,10 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 28.10.2025 auf 12,29 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8,90 Prozent gleich.
Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 507,39 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
