NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.02.2021 wurde das Astronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Astronics-Anteile bei 15,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 659,196 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Astronics-Papiere wären am 08.02.2024 11 858,93 USD wert, da der Schlussstand 17,99 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 18,59 Prozent gesteigert.

Astronics wurde am Markt mit 603,86 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at