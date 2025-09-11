Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Zum Handelsschluss bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,72 Prozent fester bei 22 043,07 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,418 Prozent höher bei 21 977,51 Punkten, nach 21 886,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 21 908,81 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 059,71 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,09 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 385,40 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 615,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 395,53 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,33 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 22 059,71 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Rambus (+ 14,87 Prozent auf 88,58 USD), Synopsys (+ 12,98 Prozent auf 438,10 USD), Myriad Genetics (+ 11,30 Prozent auf 7,68 USD), Lifecore Biomedical (+ 10,84 Prozent auf 7,77 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 10,21 Prozent auf 6,80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Elron Electronic Industries (-10,50 Prozent auf 2,13 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,15 Prozent auf 4,25 USD), Astronics (-7,84 Prozent auf 40,46 USD), Oracle (-6,23 Prozent auf 307,86 USD) und Netflix (-3,54 Prozent auf 1 203,50 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 39 303 792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,550 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr hat die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,49 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie zu erwarten.

