Handel in New York: So performt der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,72 Prozent stärker bei 22 042,99 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,418 Prozent auf 21 977,51 Punkte an der Kurstafel, nach 21 886,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21 908,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 048,65 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 385,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 19 615,88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der NASDAQ Composite 17 395,53 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,33 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 22 048,65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Rambus (+ 16,25 Prozent auf 89,64 USD), Amtech Systems (+ 13,51 Prozent auf 9,16 USD), Synopsys (+ 11,66 Prozent auf 432,99 USD), InterDigital (+ 8,84 Prozent auf 324,63 USD) und Myriad Genetics (+ 8,55 Prozent auf 7,49 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Hooker Furniture (-11,66 Prozent auf 9,70 USD), Elron Electronic Industries (-10,50 Prozent auf 2,13 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,15 Prozent auf 4,25 USD), Astronics (-8,28 Prozent auf 40,27 USD) und Oracle (-5,87 Prozent auf 309,06 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 862 298 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Cogent Communications-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

