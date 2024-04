NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ballard Power von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ballard Power-Aktie Investoren gebracht.

Am 18.04.2021 wurde das Ballard Power-Papier via Börse TSX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Ballard Power-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,84 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 372,578 Ballard Power-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ballard Power-Anteile wären am 17.04.2024 1 393,44 CAD wert, da der Schlussstand 3,74 CAD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,07 Prozent verringert.

Der Marktwert von Ballard Power betrug jüngst 1,13 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at