NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren verdient

Am 23.11.2022 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 45,46 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,997 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.11.2025 1 052,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,21 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at