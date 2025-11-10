NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 33,87 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 295,247 Cathay General Bancorp-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 13 894,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,94 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at