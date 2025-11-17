Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

Cathay General Bancorp-Investment im Blick 17.11.2025 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,931 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (47,49 USD), wäre das Investment nun 91,71 USD wert. Mit einer Performance von -8,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Cathay General Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,22 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

