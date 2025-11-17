Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Cathay General Bancorp-Investment im Blick
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 51,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,931 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.11.2025 gerechnet (47,49 USD), wäre das Investment nun 91,71 USD wert. Mit einer Performance von -8,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Cathay General Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,22 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
