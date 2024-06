NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 15,36 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Century Aluminum-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,510 Century Aluminum-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 16,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 107,49 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,49 Prozent.

Alle Century Aluminum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

