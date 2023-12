NASDAQ Composite Index-Wert Century Aluminum-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Century Aluminum-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,92 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,211 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2023 auf 7,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -11,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum bezifferte sich zuletzt auf 729,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at