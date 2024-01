NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie Investoren gebracht.

Am 03.01.2019 wurde die Cogent Communications-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cogent Communications-Aktie betrug an diesem Tag 44,55 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,245 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 171,69 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 02.01.2024 auf 76,49 USD belief. Damit wäre die Investition 71,69 Prozent mehr wert.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

