Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
|Lohnende Cogent Communications-Anlage?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren gekostet
Am 29.10.2022 wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cogent Communications-Aktie letztlich bei 53,45 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investierten, hätten nun 18,709 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 813,28 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 28.10.2025 auf 43,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,67 Prozent eingebüßt.
Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!