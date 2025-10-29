NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cogent Communications von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cogent Communications-Aktie gebracht.

Am 29.10.2022 wurde das Cogent Communications-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Cogent Communications-Aktie letztlich bei 53,45 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Cogent Communications-Aktie investierten, hätten nun 18,709 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 813,28 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 28.10.2025 auf 43,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,67 Prozent eingebüßt.

Alle Cogent Communications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at