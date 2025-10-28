NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cognex-Papier statt. Zum Handelsende stand die Cognex-Aktie an diesem Tag bei 18,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 542,594 Cognex-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 196,42 USD, da sich der Wert einer Cognex-Aktie am 27.10.2025 auf 48,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 161,96 Prozent erhöht.

Cognex war somit zuletzt am Markt 8,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at