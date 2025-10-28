Ausblick: Cognex mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cognex wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,290 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cognex einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 261,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 234,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,920 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 964,9 Millionen USD, gegenüber 914,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at