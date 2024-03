NASDAQ Composite Index-Wert Cumulus Media A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cumulus Media A von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cumulus Media A-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cumulus Media A-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4,12 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cumulus Media A-Aktie investierten, hätten nun 2 427,184 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 932,04 USD, da sich der Wert eines Cumulus Media A-Anteils am 11.03.2024 auf 3,68 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,68 Prozent verringert.

Alle Cumulus Media A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 70,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

