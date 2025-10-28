DexCom Aktie

DexCom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074

Lukrativer DexCom-Einstieg? 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert DexCom-Aktie: So viel hätte eine Investition in DexCom von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DexCom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem DexCom-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,02 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die DexCom-Aktie investiert hat, hat nun 4,758 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 70,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 336,05 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 336,05 USD entspricht einer Performance von +236,05 Prozent.

Jüngst verzeichnete DexCom eine Marktkapitalisierung von 27,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

