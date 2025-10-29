DexCom Aktie
WKN: A0D9T1 / ISIN: US2521311074
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: DexCom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DexCom präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,569 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.
24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 994,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 4,63 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DexCom Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: DexCom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25