Ausblick: DexCom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DexCom präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

25 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,569 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

24 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,18 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 994,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,05 USD im Vergleich zu 1,42 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 26 Analysten durchschnittlich bei 4,63 Milliarden USD, gegenüber 4,03 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at