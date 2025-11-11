EZCORP Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das EZCORP-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das EZCORP-Papier an diesem Tag 11,77 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 84,962 EZCORP-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des EZCORP-Papiers auf 17,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 515,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EZCORP belief sich zuletzt auf 1,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
