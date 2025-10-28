EZCORP Aktie
WKN: 882641 / ISIN: US3023011063
|EZCORP-Anlage
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EZCORP von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem EZCORP-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 4,69 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, befänden sich nun 2 132,196 EZCORP-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 18,09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 571,43 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 285,71 Prozent.
Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 1,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!