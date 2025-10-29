Geron Aktie
WKN: 902213 / ISIN: US3741631036
|Profitable Geron-Anlage?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,82 USD. Bei einem Geron-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 494,505 Geron-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Geron-Aktien wären am 28.10.2025 7 032,97 USD wert, da der Schlussstand 1,28 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,67 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 818,35 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!