Geron Aktie

Geron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 902213 / ISIN: US3741631036

Profitable Geron-Anlage? 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Wert Geron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Geron von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Geron-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Geron-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1,82 USD. Bei einem Geron-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 494,505 Geron-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Geron-Aktien wären am 28.10.2025 7 032,97 USD wert, da der Schlussstand 1,28 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,67 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Geron einen Börsenwert von 818,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

