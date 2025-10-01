NASDAQ Composite Index-Papier Geron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Geron von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Geron-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Geron-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Geron-Papier investiert hätte, hätte er nun 564,972 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Geron-Papiere wären am 30.09.2025 774,01 USD wert, da der Schlussstand 1,37 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 22,60 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Geron eine Marktkapitalisierung von 834,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at