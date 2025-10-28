NASDAQ Composite Index-Wert Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Great Southern Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Great Southern Bancorp-Aktie bei 62,22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,607 Great Southern Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,24 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 27.10.2025 auf 57,39 USD belief. Damit wäre die Investition 7,76 Prozent weniger wert.

Great Southern Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 650,19 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at