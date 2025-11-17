HealthStream Aktie
WKN: 927014 / ISIN: US42222N1037
|Lukrative HealthStream-Investition?
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HealthStream von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,857 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 14.11.2025 779,55 USD wert, da der Schlussstand 24,47 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 22,05 Prozent.
Der HealthStream-Wert an der Börse wurde auf 724,10 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!