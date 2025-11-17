NASDAQ Composite Index-Wert HealthStream-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in HealthStream von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in HealthStream-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit HealthStream-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die HealthStream-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,857 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HealthStream-Papiere wären am 14.11.2025 779,55 USD wert, da der Schlussstand 24,47 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 22,05 Prozent.

Der HealthStream-Wert an der Börse wurde auf 724,10 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

