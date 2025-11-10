NASDAQ Composite Index-Papier HealthStream-Aktie: Hätte sich eine HealthStream-Kapitalanlage von vor 10 Jahren gerechnet?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HealthStream-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die HealthStream-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das HealthStream-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,092 HealthStream-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,86 USD, da sich der Wert eines HealthStream-Anteils am 07.11.2025 auf 24,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,86 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete HealthStream eine Marktkapitalisierung von 731,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at