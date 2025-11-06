Heidrick & Struggles International Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidrick Struggles International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 06.11.2020 wurde die Heidrick Struggles International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heidrick Struggles International-Papier bei 23,28 USD. Bei einem Heidrick Struggles International-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,296 Heidrick Struggles International-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.11.2025 252,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,74 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 252,32 USD, was einer positiven Performance von 152,32 Prozent entspricht.
Alle Heidrick Struggles International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
