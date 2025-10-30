NASDAQ Composite Index-Titel Heidrick Struggles International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidrick Struggles International von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Heidrick Struggles International-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Heidrick Struggles International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Heidrick Struggles International-Anteile 28,57 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heidrick Struggles International-Aktie investiert, befänden sich nun 350,018 Heidrick Struggles International-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 413,02 USD, da sich der Wert einer Heidrick Struggles International-Aktie am 29.10.2025 auf 58,32 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 104,13 Prozent.

Insgesamt war Heidrick Struggles International zuletzt 1,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at