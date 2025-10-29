NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Heritage Commerce-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,699 Heritage Commerce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Commerce-Aktie auf 10,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,75 Prozent zugenommen.

Heritage Commerce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 655,14 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at