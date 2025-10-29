Heritage Commerce Aktie
WKN DE: 924039 / ISIN: US4269271098
|Lukrative Heritage Commerce-Anlage?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Heritage Commerce-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,699 Heritage Commerce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Commerce-Aktie auf 10,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45,75 Prozent zugenommen.
Heritage Commerce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 655,14 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heritage Commerce Corp.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heritage Commerce-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.10.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.10.25