NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92,166 Heritage Commerce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Heritage Commerce-Aktie auf 10,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,88 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 977,88 USD, was einer negativen Performance von 2,21 Prozent entspricht.

Heritage Commerce wurde am Markt mit 650,27 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at