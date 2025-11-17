NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in IDEXX Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.11.2022 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 410,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,436 IDEXX Laboratories-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 680,95 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 14.11.2025 auf 689,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,10 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 54,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at