IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Langfristige Performance
|
17.11.2025 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 17.11.2022 wurde die IDEXX Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen IDEXX Laboratories-Anteile an diesem Tag bei 410,44 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in IDEXX Laboratories-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,436 IDEXX Laboratories-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 680,95 USD, da sich der Wert einer IDEXX Laboratories-Aktie am 14.11.2025 auf 689,93 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 68,10 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte IDEXX Laboratories einen Börsenwert von 54,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratoriesmehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IDEXX Laboratories-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
05.11.25
|Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
03.11.25
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
03.11.25
|Gewinne in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Anleger greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)