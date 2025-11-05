Mittwochshandel in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags

Am Mittwochmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,84 Prozent höher bei 25 649,09 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,010 Prozent schwächer bei 25 433,23 Punkten in den Handel, nach 25 435,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 660,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 364,90 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24 785,52 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2025, den Wert von 23 018,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 20 227,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 22,28 Prozent aufwärts. Bei 26 182,10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Enphase Energy (+ 8,82 Prozent auf 31,57 USD), Micron Technology (+ 8,06 Prozent auf 235,60 USD), Marvell Technology (+ 6,58 Prozent auf 93,35 USD), Amgen (+ 6,34 Prozent auf 315,50 USD) und Lam Research (+ 4,56 Prozent auf 162,89 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Axon Enterprise (-11,92 Prozent auf 621,99 USD), DexCom (-3,66 Prozent auf 58,94 USD), IDEXX Laboratories (-2,54 Prozent auf 703,79 USD), Palantir (-2,45 Prozent auf 186,06 USD) und Zscaler (-2,10 Prozent auf 321,41 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 862 660 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,374 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

In diesem Jahr hat die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at