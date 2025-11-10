IDEXX Laboratories Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades IDEXX Laboratories-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 433,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,231 IDEXX Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.11.2025 auf 708,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,51 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,51 Prozent erhöht.
Insgesamt war IDEXX Laboratories zuletzt 56,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
