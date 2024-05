NASDAQ Composite Index-Wert JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in JB Hunt Transportation Services von vor 3 Jahren gekostet

Am 01.05.2021 wurde das JB Hunt Transportation Services-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die JB Hunt Transportation Services-Anteile bei 170,71 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das JB Hunt Transportation Services-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,858 JB Hunt Transportation Services-Anteilen. Die gehaltenen JB Hunt Transportation Services-Anteile wären am 30.04.2024 952,32 USD wert, da der Schlussstand 162,57 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,77 Prozent verringert.

Alle JB Hunt Transportation Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at