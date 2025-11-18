NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 53,94 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 185,391 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2025 auf 56,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 460,70 USD wert. Das entspricht einem Plus von 4,61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lakeland Financial eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at