NASDAQ Composite Index-Papier Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,20 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 320,513 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2025 auf 58,67 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 804,49 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent angezogen.

Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at