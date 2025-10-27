Börse New York in Grün: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,86 Prozent stärker bei 23 637,46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,43 Prozent höher bei 23 537,32 Punkten in den Montagshandel, nach 23 204,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 493,96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 658,66 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22 484,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 21 108,32 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 518,61 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,60 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 658,66 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Grupo Financiero Galicia (+ 38,70 Prozent auf 49,14 USD), CRESUD (+ 26,79 Prozent auf 11,88 USD), QUALCOMM (+ 11,09 Prozent auf 187,68 USD), Lifetime Brands (+ 10,95 Prozent auf 3,75 USD) und Rambus (+ 7,77 Prozent auf 113,61 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-20,23 Prozent auf 3,89 USD), Comtech Telecommunications (-5,37 Prozent auf 3,17 USD), Lakeland Financial (-5,14 Prozent auf 58,67 USD), Compugen (-5,00 Prozent auf 1,71 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-4,55 Prozent auf 6,09 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 39 639 758 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,895 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,36 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,28 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

