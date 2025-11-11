NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Lakeland Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Lakeland Financial-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 77,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,985 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lakeland Financial-Anteile wären am 10.11.2025 753,93 USD wert, da der Schlussstand 58,06 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24,61 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at