Lukrative Logitech-Anlage? 15.10.2025 10:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Logitech-Einstiegs gewesen.

Logitech-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 13,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,435 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 623,35 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 14.10.2025 auf 83,84 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 523,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 11,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

