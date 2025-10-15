Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lukrative Logitech-Anlage?
|
15.10.2025 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Logitech-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 13,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Logitech-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,435 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 623,35 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 14.10.2025 auf 83,84 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 523,35 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 11,73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.mehr Nachrichten
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SMI beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.25
|Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.10.25
|SMI aktuell: SMI zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
13.10.25
|Gewinne in Zürich: SMI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.10.25
|Zuversicht in Zürich: SLI schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.10.25
|Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags (finanzen.at)