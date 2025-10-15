SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen

Für den SLI ging es am Mittwoch aufwärts.

Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,79 Prozent auf 2 033,91 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 2 031,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 020,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 033,91 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,363 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.09.2025, den Stand von 2 007,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 969,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 996,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 8,04 Prozent auf 172,00 CHF), Richemont (+ 6,32 Prozent auf 160,55 CHF), Logitech (+ 3,10 Prozent auf 86,44 CHF), Lonza (+ 2,56 Prozent auf 536,80 CHF) und VAT (+ 1,96 Prozent auf 358,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen UBS (-1,45 Prozent auf 31,34 CHF), Holcim (-1,09 Prozent auf 66,94 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 598,00 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 284,10 CHF) und Sandoz (-0,63 Prozent auf 48,68 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 567 151 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,346 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at