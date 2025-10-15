Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kursverlauf
|
15.10.2025 17:58:46
SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen
Am Mittwoch kletterte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,79 Prozent auf 2 033,91 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,651 Prozent auf 2 031,06 Punkte an der Kurstafel, nach 2 017,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 020,08 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 033,91 Zählern.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 0,363 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.09.2025, den Stand von 2 007,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, lag der SLI-Kurs bei 1 969,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 996,30 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5,85 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swatch (I) (+ 8,04 Prozent auf 172,00 CHF), Richemont (+ 6,32 Prozent auf 160,55 CHF), Logitech (+ 3,10 Prozent auf 86,44 CHF), Lonza (+ 2,56 Prozent auf 536,80 CHF) und VAT (+ 1,96 Prozent auf 358,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen UBS (-1,45 Prozent auf 31,34 CHF), Holcim (-1,09 Prozent auf 66,94 CHF), Geberit (-1,09 Prozent auf 598,00 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 284,10 CHF) und Sandoz (-0,63 Prozent auf 48,68 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 567 151 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 248,346 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VATmehr Nachrichten
|
17:58
|SLI aktuell: SLI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Zürich in Grün: SLI zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
14.10.25
|Invitation – Q3 2025 trading update conference call (EQS Group)
|
14.10.25
|Einladung – Telefonkonferenz zum Lagebericht des dritten Quartals 2025 (EQS Group)
|
14.10.25
|Schwache Performance in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
14.10.25