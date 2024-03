NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Manhattan Associates-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Manhattan Associates-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Manhattan Associates-Aktie 137,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,728 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 11.03.2024 186,03 USD wert, da der Schlussstand 255,50 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 186,03 USD entspricht einer Performance von +86,03 Prozent.

Der Börsenwert von Manhattan Associates belief sich zuletzt auf 15,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at