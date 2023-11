NASDAQ Composite Index-Wert Manhattan Associates-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Manhattan Associates-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 120,25 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hat, hat nun 0,832 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2023 184,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +84,96 Prozent.

Der Manhattan Associates-Wert an der Börse wurde auf 13,67 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at