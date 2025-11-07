Marten Transport Aktie

Marten Transport

WKN: 923455 / ISIN: US5730751089

Frühe Investition 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Wert Marten Transport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Marten Transport-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Marten Transport-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Marten Transport-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Marten Transport-Anteile letztlich bei 16,22 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Marten Transport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,652 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,80 USD gerechnet, wäre die Investition nun 604,19 USD wert. Mit einer Performance von -39,58 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Marten Transport markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 819,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at


