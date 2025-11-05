NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen MKS Instruments-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 05.11.2015 wurden MKS Instruments-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das MKS Instruments-Papier an diesem Tag 35,29 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 283,366 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 137,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 877,87 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 288,78 Prozent gleich.

Der Börsenwert von MKS Instruments belief sich jüngst auf 9,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at