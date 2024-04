NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel Verlust hätte eine MKS Instruments-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 191,46 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,230 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2024 gerechnet (129,45 USD), wäre das Investment nun 6 761,20 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 32,39 Prozent.

MKS Instruments erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at