WKN: A0DLC4 / ISIN: US6098391054

Profitable Monolithic Power Systems-Anlage? 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Monolithic Power Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monolithic Power Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Monolithic Power Systems-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2022 wurde das Monolithic Power Systems-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Monolithic Power Systems-Anteile betrug an diesem Tag 386,87 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 25,848 Monolithic Power Systems-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 24 769,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 958,26 USD belief. Mit einer Performance von +147,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Monolithic Power Systems war somit zuletzt am Markt 45,89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

