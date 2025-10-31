Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich mittags fester

Um 18:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,41 Prozent stärker bei 23 678,97 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 23 941,78 Punkten in den Freitagshandel, nach 23 581,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 946,23 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 664,89 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,602 Prozent zu. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 660,01 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21 122,45 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, den Wert von 18 095,15 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 22,81 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 16,94 Prozent auf 8,56 USD), Methanex (+ 13,81 Prozent auf 38,56 USD), OSI Systems (+ 13,46 Prozent auf 276,63 USD), Amazon (+ 10,41 Prozent auf 246,07 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 8,86 Prozent auf 58,54 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Harvard Bioscience (-18,89 Prozent auf 0,51 USD), DexCom (-14,50 Prozent auf 58,31 USD), Monolithic Power Systems (-10,90 Prozent auf 969,00 USD), InterDigital (-9,75 Prozent auf 357,74 USD) und Donegal Group B (-7,25 Prozent auf 14,21 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 28 408 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,264 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Die Donegal Group B-Aktie hat mit 2,06 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. In puncto Dividendenrendite ist die Donegal Group B-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at