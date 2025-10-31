NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,61 Prozent auf 23 724,96 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,53 Prozent höher bei 23 941,78 Punkten, nach 23 581,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 628,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 946,23 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,797 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, einen Stand von 22 660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, den Wert von 21 122,45 Punkten. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18 095,15 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 23,05 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Methanex (+ 16,06 Prozent auf 39,32 USD), OSI Systems (+ 14,21 Prozent auf 278,46 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 9,96 Prozent auf 59,13 USD), Amazon (+ 9,58 Prozent auf 244,22 USD) und AXT (+ 8,61 Prozent auf 7,95 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Harvard Bioscience (-18,00 Prozent auf 0,52 USD), DexCom (-14,63 Prozent auf 58,22 USD), Dorel Industries (-13,64 Prozent auf 1,14 USD), InterDigital (-8,68 Prozent auf 361,96 USD) und Monolithic Power Systems (-7,59 Prozent auf 1 005,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 45 842 607 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,264 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Donegal Group B-Aktie mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Donegal Group B-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,57 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at