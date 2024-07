NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NetGear eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden NetGear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,38 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35,236 NetGear-Aktien im Depot. Die gehaltenen NetGear-Aktien wären am 23.07.2024 547,22 USD wert, da der Schlussstand 15,53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45,28 Prozent verringert.

Der NetGear-Wert an der Börse wurde auf 446,90 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at